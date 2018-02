Petkovic pede calma aos vascaínos Um dia após ser absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por 3 votos a 0, o meia Petkovic destacou que apesar da má campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, ainda não há motivos para desespero. Nem a posição do clube na tabela de classificação do Nacional - ocupa o 20º lugar - tirou o otimismo do sérvio para o confronto, contra o Internacional, em Porto Alegre, domingo. "Ainda está cedo para falar de rebaixamento. O Vasco tem reais condições de derrotar qualquer adversário fora de casa, até porque há um equilíbrio muito grande no Brasileiro", destacou Petkovic. Como Alex Alves não atuará, sem condições físicas, o ataque vascaíno será formado por Valdir, artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols, e o jovem Muriqui, recém-contratado ao Madureira e que vem agradando ao técnico Geninho durante os coletivos.