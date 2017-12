Petkovic pode jogar contra o Vasco A possibilidade de o meia Petkovic ainda poder atuar no clássico de domingo transformou em felicidade o dia de hoje no Fluminense. O sérvio havia sido afastado do elenco para o confronto contra o Vasco, porque sentiu dores musculares na coxa esquerda, no confronto de quarta-feira, contra o Universidad Católica, do Chile, em Santiago. A boa notícia foi dada pelo médico do Fluminense, Victor Favilla, depois que Petkovic realizou um exame de ressonância magnética. O profissional explicou que nenhuma lesão foi constatada na perna do atleta e, por isso, ele poderia atuar contra o Vasco, caso não sinta mais dores no local. "O exame não apontou nada, mas ainda existe a dor. Ele tem 50% de jogar e outros 50% para não enfrentar o Vasco. Vamos aguardar", disse o médico do Fluminense. Além de Petkovic, o zagueiro Igor com dores musculares também é dúvida para o confronto. Já o lateral-esquerdo Juan cumpre suspensão automática e será substituído por Lino.