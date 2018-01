Petkovic pode reforçar o Fluminense Por alguns momentos, a primeira partida pela final do Campeonato Carioca, domingo, contra o Volta Redonda foi esquecida pelo Fluminense, por causa da notícia da contratação do meia iugoslavo Petkovic. E para evitar uma polêmica às vesperas do confronto decisivo, o técnico tricolor Abel Braga apressou-se em desmentí-la. No início do ano, o Fluminense chegou a anunciar Petkovic como o primeiro reforço para o Carioca. Mas, após acertar verbalmente o contrato, o jogador foi seduzido por uma proposta financeiramente melhor do futebol árabe e optou por não cumprir o compromisso com a equipe carioca. "Não era eu que queria o Petkovic. Naquela ocasião, o patrocinador era quem o estava contratando. E até agora não fui consultado sobre essa nova vinda dele", disse Abel Braga. "Fiquei sabendo por vocês (jornalistas) que ele pode vir para cá. O curioso é que esse tipo de notícia sempre surge em um momento de decisão." Desfeita a polêmica, Braga realizou o último coletivo antes da decisão de domingo. O destaque da movimentação foi o meia Maicon, de 19 anos, que marcou três gols da vitória do time titular, por 4 a 0, sobre a equipe reserva. "Foi um bom treino e fiquei feliz com os três gols. Se puder marcar novamente no domingo, vai ser algo que ficará marcado na minha vida", festejou Maicon que, com Preto Casagrande, será o responsável por armar as jogadas ofensivas do Fluminense. "Comecei a semana um pouco ansioso, mas o Abel me passou confiança e apoio. Aos poucos, fui recuperando a tranqüilidade e, agora, é só esperar a partida começar".