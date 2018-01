Petkovic pode ser a baixa do Fluminense O meia Petkovic pode desfalcar o Fluminense na partida contra o Cruzeiro, na quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com os médicos do clube, o jogador sérvio-montenegrino sofreu uma lesão muscular, que deve afastá-lo dos gramados por 15 dias. Petkovic, porém, acredita que terá condições de jogo. O meia Felipe também deu um susto na comissão técnica. Ele sofreu um trauma no calcanhar durante o jogo contra o Santos, está com dificuldades de pisar, mas a tendência é que enfrente o Cruzeiro. O jogador vive ótima fase no Fluminense e nem cogita da possibilidade de não entrar em campo. "Estou feliz. Tenho o carinho da torcida e a confiança do treinador. Vejo que há seriedade de todos no clube e isso me motiva", declarou Felipe.