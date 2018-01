Petkovic pode voltar à seleção da Sérvia O meia Petkovic, um dos destaques do Fluminense no Brasileiro em 2005, deverá ser convocado para os amistosos de preparação da seleção de Sérvia e Montenegro, sua terra natal, para a Copa do Mundo. A possibilidade foi confirmada pela própria Federação de Futebol do país. O meia não joga por uma seleção desde um amistoso realizado contra o Brasil, em 1999, quando o país ainda não havia conquistado sua independência e, juntamente com outros territórios, formava a antiga Iugoslávia. O próximo amistoso dos sérvios será realizado no dia 1.º de março contra a Arábia Saudita.