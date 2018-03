Petkovic preocupa o técnico do Vasco O técnico Joel Santana, do Vasco, preparou uma marcação especial em cima do meia Petkovic, principal articulador das jogadas do Flamengo, para o primeiro confronto da decisão do título estadual, domingo, no Maracanã. Outra medida adotada pelo treinador foi a mudança dos horários de alimentação dos jogadores de seu time, por causa da proibição governamental de realização de partidas noturnas. Como os jogos serão às 15 horas, agora o almoço do elenco está sendo servido às 11 horas.