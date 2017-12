Petkovic pronto para voltar ao Vasco O meia Petkovic provou nesta terça-feira estar pronto para voltar ao time do Vasco, mostrando que se recuperou da contusão na coxa esquerda que o tirou do jogo contra o Cruzeiro. Ele praticou intensos exercícios físicos, não se queixou de dores e assegurou presença no confronto contra o São Paulo, domingo, em São Januário. Para Petkovic, o Vasco precisa de mais uma vitória para não correr riscos de ser rebaixado no Brasileiro. "Mas o jogo contra o São Paulo não será fácil", avisou o jogador, autor de 16 gols no campeonato e grande destaque do time carioca.