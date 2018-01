Petkovic recebe placa do Fluminense O meia Petkovic foi homenageado, nesta sexta-feira, com uma placa, com sua foto, por ter feito o milésimo gol do Fluminense em Campeonatos Brasileiros da Primeira Divisão. O feito ocorreu no jogo contra o Cruzeiro, no dia 7 de setembro. Aliás, foi um belo gol, após driblar dois adversários e encobrir o goleiro com um toque sutil. Depois da cerimônia, Petkovic disse que estava arrepiado por fazer parte da história do clube em tão pouco tempo. Ele recebeu também uma réplica da placa. ?Estou aqui há um mês e já me sinto em casa. Fui bem recebido, o ambiente é ótimo e espero dar mais alegrias à torcida?, disse o jogador sérvio-montenegrino, emocionado. O presidente do Fluminense, Roberto Horcades, afirmou que certamente Petkovic será ídolo da torcida, assim como foi Rivelino.