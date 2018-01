Petkovic recebe vaia com naturalidade O meia Petkovic, do Vasco, disse compreender as vaias que recebeu dos torcedores e frisou que, por enquanto, a técnica ainda não está prevalecendo na disputa do estadual. O jogador explicou que a tendência é a de que o time cresça de desempenho a partir das próximas partidas. "Com certeza, este campeonato é equilibrado e isso não me surpreende", disse Petkovic. "O Vasco ainda não está preparado e a técnica não está prevalecendo." A boa notícia para os torcedores foi a recuperação do meia Marcelinho Carioca. O jogador tinha um edema no músculo da coxa direita e, segundo o resultado de uma ultra-sonografia realizada nesta segunda-feira, o problema foi resolvido. "Daqui em diante ele só deverá adquirir força e flexibilidade para voltar a jogar", explicou o médico do Vasco, Clóvis Munhoz.