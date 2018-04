Petkovic reforça Vasco contra Paysandu O Vasco poderá contar com seu melhor jogador, o meia Petkovic, na partida desta tarde, às 16 horas, contra o Paysandu, em São Januário. O sérvio sentia dores fortes na coxa direita, conseqüência de pancada sofrida no confronto anterior, com o Grêmio. Foi liberado nesta segunda para o treino e não acusou o problema. Com Petkovic, o Vasco espera subir na tabela do Campeonato Brasileiro: está na 16ª posição, com 35 pontos, três a mais que o adversário. Para o técnico Geninho, atuar em casa não significa garantia de um bom resultado para o Vasco. Por isso, conversou com o grupo, a quem pediu empenho e concentração, para que a equipe não fique sob o risco de se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileiro. Ele falou sobre a importância de contar com Petkovic, embora tenha admitido que o atleta não está bem, no aspecto físico. "Ele vai jogar, mas não está com 100% de seu condicionamento." O treinador vai ter dois desfalques: os meias Róbson Luiz e Emerson vão cumprir suspensão imposta pela justiça esportiva. E ainda não sabe se poderá escalar o goleiro Tadic, reserva de Fábio, a serviço da seleção brasileira na Alemanha. O atleta sente dores musculares e será submetido nesta terça a um exame rigoroso em São Januário para que seja definida sua situação. Se Tadic for reprovado no teste, Geninho vai optar pelo jovem Renan, de 20 anos, já que o outro goleiro do Vasco, Márcio, recupera-se de uma fratura. Para o ataque, Valdir está confirmado. Ele havia sido punido pela diretoria do clube, com suspensão de três dias, por supostamente ter cometido atos de indisciplina. Valdir teria se dirigido a Geninho de forma áspera durante um treinamento. O jogador atuará ao lado de Anderson, que levou uma bronca nesta segunda de Geninho. Para o técnico, ele tem pressa de ir embora, quando os treinos acabam. "Fique mais em campo, chute bolas a gol, você tem errado muito", disse Geninho para Anderson.