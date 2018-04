Petkovic ressalta importância de bom início do Flamengo O sérvio Petkovic voltou ao Flamengo na quarta-feira, e logo em seu retorno, brilhou novamente. Ele marcou um belo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda. Entretanto, disse que mais importante do que ter balançado as redes, foi ter visto a equipe vencer nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.