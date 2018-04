Petkovic segue o Fla na Paraíba do Sul O meia Petkovic, do Flamengo, chegou ao Rio na manhã desta terça-feira e treinou na Gávea à tarde. O jogador já conversou com o seu procurador, Josias Cardoso, e faltam poucos detalhes para o acerto final na renovação de seu contrato. O sérvio deve viajar nesta quarta-feira para Paraíba do Sul, onde o Rubro-Negro realiza a pré-temporada. O Flamengo jogou o polêmico amistoso com o Palmerinha, time local da cidade, com o uniforme oficial, atendendo o pedido do prefeito de Paraíba do Sul, Rogério Onofre de Oliveira (PSB). Na segunda-feira, o político havia ameaçado expulsar a delegação rubro-negra caso o time jogasse com a camisa de treino. O técnico do Flamengo, Carlos Alberto Torres, iniciou o jogo com os meias Leonardo e Juninho Paulista como titulares, visando a estréia no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, contra o Palmeiras.