Petkovic sente dor na coxa e vira dúvida no Flamengo O técnico Andrade poderá ter mais um desfalque para o jogo deste domingo, contra o Grêmio, no Estádio Olímpico. No treino de sábado, o meia Petkovic sentiu dores na coxa direita e virou dúvida na equipe do Flamengo.