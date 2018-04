Petkovic sente dores e não treina no Flamengo

Outro a treinar em separado foi Juan, que fez trabalho com bola com o auxiliar Marcelo Sales. O lateral-esquerdo começou a sentir dores no joelho em meados de julho, passou por uma artroscopia e deve retornar em breve.

No treino desta segunda-feira, os jogadores que iniciaram como titulares a partida contra o Santo André, sábado, fizeram trabalho físico no campo e na academia, enquanto o restante do elenco participou de atividade com o preparador físico Alexandre Sanz.

O Flamengo está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, e enfrenta o Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada.