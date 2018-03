Petkovic será avaliado nesta sexta O meia Petkovic poderá ser poupado do clássico contra o Fluminense, no domingo, embora esteja se recuperando com rapidez da contusão sofrida no jogo com o Juventude, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Como o Flamengo já está classificado para a final do Campeonato Carioca, a partida de volta contra o time gaúcho, na próxima semana, se tornou mais importante para a equipe da Gávea e a tendência é não correr o risco de perder o jogador iugoslavo. A situação de Petkovic será definida nesta sexta-feira, pois Zagallo esteve em São Paulo, hoje, para resolver problemas particulares. Autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Juventude, Petkovic torceu o tornozelo e o joelho esquerdo na partida. O médico Walter Martins, no entanto, disse que a sua recuperação está sendo boa e ele deve ter condições de atuar e sua escalação depende da decisão do treinador.