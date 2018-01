Petkovic tem ?regalias? no Flamengo O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, pronunciou-se a favor do meia Petkovic, que não compareceu ao treinamento da última segunda-feira. "Após um jogo, eu acho que jogador só tem que se apresentar se tiver que fazer uma avaliação médica", disse o dirigente, deixando claro que Petkovic tem "regalias" na Gávea. Já o restante do elenco flamenguista treinou normalmente. A comissão técnica do Flamengo decidiu na terça-feira a programação para o jogo de quarta-feira pela Copa Mercosul, contra o Olímpia, do Paraguai, em Assunção. Como já obteve antecipadamente a classificação, o time rubro-negro, que será comandado pelo auxiliar técnico Luis Carlos Prima, atuará com uma equipe reserva, contando apenas com um único titular: o lateral-esquerdo Cássio. Somente 14 atletas viajarão para a capital paraguaia. Sendo assim, Prima terá à disposição no banco de reservas apenas três jogadores.