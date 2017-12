Petkovic treina e enfrenta o Goiás O meia Petkovic, do Vasco, treinou nesta sexta-feira, não sentiu dores no joelho direito e teve sua escalação entre os titulares confirmada para a partida contra o Goiás, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, ele deixou apreensivo o técnico vascaíno Joel Santana ao pedir para não participar da movimentação, por estar com o local dolorido. "Futebol tem que ter qualidade. Não basta somente marcar gols. E o Petkovic é o nosso principal jogador. Sempre desperta a atenção dos adversários", afirmou o técnico do Vasco. "Pela qualidade dele, a gente sempre fica com a esperança de que faça uma bela jogada." Mas, se Petkovic treinou, o volante Ygor e o atacante Marco Brito foram poupados por estarem sentindo dores musculares. O médico do Vasco, Lídio Toledo, explicou que a ausência dos dois atletas foi uma medida preventiva, porque a contusão de ambos não é grave.