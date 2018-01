Petkovic vai enfrentar Botafogo O meia Petkovic, que se recuperou de uma contusão na perna direita, volta ao Flamengo no clássico de domingo, contra o Botafogo, no Maracanã. Após o treinamento desta sexta-feira, o técnico Zagallo confirmou a escalação do jogador. "Como será um jogo sem tanta responsabilidade, será bom para ele pegar ritmo", considerou. A dupla de ataque rubro-negra será formada pelos reservas Reinaldo e Adriano, pois Roma está contundido e Edílson cumpre suspensão automática. Adriano afirmou que as negociações para a sua transferência não atrapalharão as suas atuações. "Desejo recuperar a confiança da torcida e provar que posso ser titular", observou.