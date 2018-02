Petkovic vai jogar no futebol chinês O meia Petkovic, do Vasco, acertou nesta quarta-feira sua transferência para o futebol chinês. O presidente vascaíno, Eurico Miranda, confirmou a negociação e nesta quinta-feira informará o nome do novo time do craque, além de revelar como será feita a sua rescisão contratual. Petkovic tinha contrato com o Vasco até o mês de julho, mas a proposta de US$ 3 milhões por um ano foi considerada "irrecusável" pelo jogador. A saída do craque deixou todos no clube surpresos. Principalmente, porque o meia vinha tendo um excelente relacionamento com os demais jogadores da equipe.