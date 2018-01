Petkovic volta ao Fla no domingo Depois de longo tempo inativo, o meia Petkovic deve voltar ao time do Flamengo na partida contra o Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Carioca. O jogador garantiu estar motivado para este confronto e deve atuar cerca de 60 minutos. Com a classificação antecipada para a semifinal do primeiro turno do Estadual, o técnico Zagallo vai aproveitar o clássico para fazer novas observações sobre a formação da equipe. O principal problema do treinador será escolher o substituto para o atacante Edílson, que cumprirá suspensão automática. O zagueiro Gamarra acredita que o clássico de domingo não será fácil, apesar de o adversário já estar eliminado. Para ele, o Botafogo tentará vencer o Flamengo para espantar a crise. "Vai ser bom para nós acertarmos ainda mais nossa equipe", afirmou o paraguaio.