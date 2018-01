Petkovic volta ao Vasco no sábado Apesar da derrota para o Americano, por 2 a 1, pelo Campeonato Estadual, o técnico Antônio Lopes gostou do desempenho da equipe. Ele também elogiou o meia Marcelinho Carioca, que teve sua melhor atuação com a camisa vascaína. Para a próxima partida, contra o Cabofriense, o treinador conta com o retorno de Petkovic, do volante Henrique e do lateral-direito Russo, que cumpriram suspensão. Lopes deve optar pela manutenção do esquema com dois volantes. Bruno Lazaroni e Henrique serão os titulares. Já o meia Léo Lima vai desfalcar o Vasco por causa do terceiro cartão amarelo. E, quando voltar, ficará no banco de reservas já que o treinador não quer mais abrir mão de dois jogadores de marcação no meio-de-campo.