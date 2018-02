Petkovic volta, treina e reforça Vasco Em meio ao clima de apreensão no Vasco, por causa do risco de rebaixamento, o meia Petkovic passou três dias na Espanha para resolver problemas particulares. Retornou nesta quinta-feira ao Rio e treinou com desenvoltura em São Januário. Com isso, está escalado para enfrentar o Corinthians, sábado, no Pacaembu. "O Vasco vai atrás da vitória. Não há como ser diferente", declarou Petkovic, autor de 18 gols neste Campeonato Brasileiro. O técnico Joel Santana deve optar por escalar o Vasco com três zagueiros. "A maior parte dos times nacionais joga assim", justificou. Ele também tem dúvida no ataque. Não sabe se vai usar Anderson ou André Lima ao lado de Marco Brito. "Os dois treinaram bem hoje. Ainda vou estudar a melhor formação da equipe", disse.