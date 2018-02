Petr Cech diz que está pronto para voltar aos gramados O goleiro do Chelsea Petr Cech está se recuperando de uma fratura no crânio e avisa que está pronto para jogar de novo. O arqueiro checo e seu companheiro de posição no clube inglês, o italiano Carlo Cudicini sofreram contusões parecidas na mesma partida, no dia 14 de outubro do ano passado, contra o Reading, em partida válida pelo Campeonato Inglês. Cech teve de ser submetido a uma cirurgia e ficou afastado dos gramados por quase três meses. O goleiro ainda depende de uma última avaliação médica, mas está otimista. "Depois deles me derem o sinal verde para minha volta, tudo só dependerá em o quanto estou bem e quando estarei pronto para meu primeiro jogo após a recuperação", disse o goleiro em seu site pessoal. "Mas preciso dizer que me sinto 100% pronto fisicamente", concluiu.