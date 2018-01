Petrobras patrocina time argentino A Petrobras estréia hoje à noite no futebol argentino. A empresa brasileira é a nova patrocinadora do Racing, que apresenta a novidade no uniforme que usará nesta terça-feira, quando joga sua primeira partida na Copa Libertadores de 2003, contra o peruano Universitario. Petrobras irá pagar 1,1 milhão de pesos por ano (valor equivalente em reais), mais um adicional no caso do Racing conquistar o título da Libertadores ou do Campeonato Argentino. Com isso, a equipe se torna a terceira de maior patrocínio no país, atrás apenas do Boca Juniors (3,1 milhões de pesos da Pepsi) e do River Plate (2,4 milhões de pesos da Budweiser). A aposta da Petrobras no esporte argentino começou no ano passado, desde que anunciou a compra de 58,62% das ações da Perez Companc. Em cada novo posto de gasolina inaugurado no país com a marca da empresa brasileira, figuras destacadas do esporte local foram contratadas para promover o empreendimento. No Brasil, a Petrobras já patrocina o futebol do Flamengo.