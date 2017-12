Petros retorna e São Paulo relaciona 23 para enfrentar o Bahia na última rodada

O técnico Dorival Júnior divulgou neste sábado a lista de relacionados no São Paulo e confirmou a presença do volante Petros para o duelo contra o Bahia, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 38.ª última rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista cumpriu a suspensão automática na última partida, quando o São Paulo superou o Coritiba por 2 a 1, fora de casa, mas foi confirmado por Dorival Junior e está presente na lista de 23 jogadores para enfrentar o Bahia.

Se Petros está de volta, o São Paulo não poderá contar com dois de seus principais jogadores: o meia e capitão Hernanes e o centroavante argentino Lucas Pratto, ambos lesionados. O meia Shaylon e o atacante Brenner devem ser os substitutos.

Outro jogador presente na lista é o uruguaio Diego Lugano. De saída do São Paulo, o zagueiro fez neste sábado o seu último treino pela equipe e, para poder se despedir da torcida, deve ganhar a vaga do equatoriano Arboleda neste domingo.

O São Paulo, assim, deve entrar em campo com a seguinte escalação: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Lugano e Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros - Denis e Sidão

Laterais - Edimar, Buffarini e Júnior Tavares

Zagueiros - Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano, Aderllan e Bruno Alves

Volantes - Petros, Éder Militão, Jucilei, Araruna e Liziero

Meias - Cueva, Thomaz, Shaylon e Gabriel

Atacantes - Marcos Guilherme, Brenner, Bissoli e Paulo Boia