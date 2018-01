PF acompanhará a seleção na Colômbia A ameaça de violência durante a realização da Copa América, na Colômbia, levou o ministro da Justiça, José Gregori, a disponibilizar uma equipe da Polícia Federal (PF) para acompanhar a seleção brasileira. O ministro atendeu a um pedido do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. José Gregori deu aos jogadores e demais integrantes da seleção a condição de "dignitários", como são chamadas as autoridades brasileiras e estrangeiras que podem contar com a proteção da Polícia Federal. O número de policiais é mantido em sigilo, por medidas de segurança, mas já se sabe que a delegação estará acompanhada por um delegado e uma equipe de primeira linha. Os policiais embarcarão para a Colômbia no mesmo dia, hora e vôo da seleção brasileira. Eles também estarão por perto no alojamento da equipe. De acordo com a Comunicação Social da Polícia Federal, a missão dos agentes e do delegado será a de preparar uma "varredura" em todos os locais onde estiverem os integrantes do time do Brasil. Em caso de deslocamentos, os policiais irão na frente, como uma equipe precursora, na tentativa de evitar, sobretudo, a ação de guerrilheiros. De acordo com a Comunicação Social da PF, não é a primeira vez que a seleção brasileira contará com uma proteção desse porte. Isso ocorre normalmente em copas do mundo e olimpíadas. A diferença é que agora existe uma ameaça real.