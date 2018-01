PF brasileira cria mal-estar em Cali Os agentes da Polícia Federal do Brasil que acompanham a seleção na Colômbia durante a disputa da Copa América estão, como se diz no linguajar popular, ?pisando em ovos?. A presença deles entre os jogadores e membros da comissão técnica despertou um sentimento de descontentamento entre parte dos colombianos, que se sentiram desprestigiados diante da falta de confiança dos brasileiros. O assunto chegou até a motivar comentários irônicos em jornais. Num deles, o texto dizia que "os colombianos esperam que, ao menos dentro do campo, os agentes desgrudem dos jogadores". Embora deixe claro que o relacionamento entre oficiais brasileiros e colombianos é tranqüilo, o coordenador de segurança da delegação brasileira, delegado Alberto Lasserre, afirmou que as equipes dos dois países fizeram uma espécie de divisão das tarefas. Ao grupo brasileiro, formado por cinco agentes da PF que se revezam 24 horas, ficou a responsabilidade pela articulação do esquema de segurança. "Nós orientamos tanto os policiais colombianos como as pessoas da delegação na forma como devem proceder", explicou Lasserre. Cada um dos agentes porta sua própria arma em território colombiano. "Andamos armados, mas nada especial. Portamos as mesmas armas utilizadas no Brasil." Mas o delegado brasileiro admite que a desorganização da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) também comprometeu o trabalho dos policiais. "Nós costumamos fazer planejamentos detalhados quando estamos destacados para um acontecimento de grande porte", observou. "Mas se disser que desta vez seguimos o padrão do que a Polícia Federal costuma fazer, não seria verdade. Foi tudo marcado em cima da hora." No currículo, Lasserre tem trabalhos realizados em eventos como visita do Papa João Paulo II ao Brasil e a Eco-92, realizada no Rio. Apesar da aparente tranqüilidade que cerca a delegação brasileira em Cali, o coordenador da segurança confessou que o grande receio da equipe é mesmo o terrorismo. Notícias sobre atentados e seqüestros recebem diariamente muita atenção dos colombianos, tal a freqüência com que ocorrem. "Esse é, sem dúvida, o fator que mais requer nossa atenção. Para isso, estamos contando com o suporte das autoridades daqui." O fator apontado por Lasserre como favorável à realização do trabalho de sua equipe é o fato de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter ´fechado´ um hotel exclusivamente para a seleção. "Isso facilita o monitoramento", explicou. Porém, ele ressalta que as ´varreduras´ da polícia colombiana, da qual faz parte também o esquadrão antibombas, são corriqueiras.