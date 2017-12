PF chama presidente da MSI para depor O presidente da MSI, o iraniano Kia Joorabchian, prestou depoimento na manhã desta sexta-feira na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi convocado para esclarecer sua situação no País: afinal, se tiver visto de turista, não poderia estar fazendo negócios como o que pretende fechar com o Corinthians. O depoimento de Kia Joorabchian durou cerca de 30 minutos. Na saída, o empresário iraniano disse aos jornalistas que a PF lhe entregou um atestado autorizando que ele faça negócios no País. Também contou que os policiais só o indagaram sobre o seu passaporte, nada relacionado com a parceria com o Corinthians. Enquanto isso, a oposição do Corinthians continua articulando contra o acordo com a MSI. O deputado Romeu Tuma Júnior, que também é delegado de polícia e conselheiro do clube, marcou uma entrevista coletiva para as 16 horas desta sexta-feira. Na ocasião, ele promete apresentar uma denúncia contra a parceria.