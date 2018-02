PF do Rio notifica times por segurança A Polícia Federal notificou nesta quarta-feira Flamengo, Fluminense e Volta Redonda para que dêem fim à atividade irregular de segurança privada em seus jogos. Agentes da Delegacia de Controle de Segurança Privada (Delesp) flagraram na segunda-feira as delegações de Flamengo e Volta Redonda, em partida pela semifinal da Taça Rio, no Maracanã, escoltadas por homens não cadastrados na PF para exercer a profissão de segurança - atitude em desacordo com a lei federal. O Fluminense também foi advertido oficialmente por também "contratar clandestinamente pessoas não qualificadas", segundo a PF. Os clubes terão prazo de dez dias para apresentar defesa. Caso Flamengo e Fluminense desobedeçam a notificação, domingo, no Maracanã, na decisão da Taça Rio, os responsáveis pelas contratações e manutenção da segurança irregular vão estar sujeitos a duas penas previstas no Código Penal - "exercer profissão impedida por decisão administrativa" e "desobediência". E podem ser condenados a até 2 anos e seis meses de prisão, além de multa.