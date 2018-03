PF faz busca em escritório de Pelé A Polícia Federal realizou em sigilo na segunda-feira uma operação de busca e apreensão no escritório de Pelé, em Botafogo, na zona sul do Rio, a fim de buscar documentos que possam comprovar supostos delitos de sonegação fiscal e emissão ilegal de dinheiro para o exterior. A PF cumpriu determinação da 4ª Vara Federal Criminal do Rio, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. A Delegacia de Polícia Fazendária da PF abriu inquérito para apurar o caso. Na operação, agentes da Polícia apreenderam pastas com papéis e dezenas de disquetes.