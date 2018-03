PF indicia procuradores de Ronaldo A Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira os empresários Alexandre Martins e Reinaldo Pitta, procuradores do atacante Ronaldo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, por crimes de sonegação fiscal e participação em lavagem de dinheiro, no inquérito que investiga o envio ilegal de US$ 33,4 milhões por funcionários públicos brasileiros para a Suíça. Os dois prestaram depoimento ao delegado Marcos David Salem, que, após ouvi-los, considerou haver indícios de que as empresas Gortin Promoções e Passabra Câmbio e Turismo, de propriedade dos acusados, estão envolvidas em remessas irregulares. A PF investiga também se os recursos são fruto de extorsões de fiscais estaduais e auditores federais. Um dos pontos que Salem quis esclarecer nos depoimentos foi a relação dos empresários, que representam cerca de 100 atletas, com os suspeitos que controlavam as contas na Suíça. A PF recebeu informações de que os dois eram amigos de alguns fiscais, com quem jogariam futebol, e um relatório enviado a pessoas envolvidas na investigação em fevereiro informou que alguns acusados freqüentavam as empresas, de onde fariam remessas para o exterior. Uma testemunha disse que o fiscal Carlos Eduardo Pereira Ramos, ex-chefe da Inspetoria de Grande Porte da Secretaria da Fazenda no governo de Anthony Garotinho (PSB), era amigo de Martins e lhe mandava, por motoboy, com freqüência, pacotes de dinheiro para enviar à Suíça. Com mandado judicial, a PF chegou a fazer buscas nas empresas e nas casas dos dois empresários, em 11 de abril passado. Foram recolhidos documentos que agora fazem parte dos autos do inquérito policial. Martins foi indiciado após cerca de cinco horas de depoimento na Superintendência da Polícia Federal do Rio, e não quis dar entrevista ao sair. Durante sua permanência, foi intimado por um oficial de Justiça em nome de sua ex-mulher, Elisabeth Ângela da Silva Martins, que lhe cobra pensão alimentícia atrasada. Pitta, que chegou para depor às 15h30, também não quis falar com os repórteres que o esperavam.