PF investiga Parreira, diz jornal Depois de prender os empresários Reinaldo Pitta e Alexandre Martins - que já agenciaram a carreira do atacante Ronaldo - a ?Operação Firula? da Polícia Federal definiu novos alvos no futebol brasileiro. De acordo com a edição desta terça-feira do jornal carioca Extra, a PF deverá chamar para depor o técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira. A polícia suspeita que o treinador tenha adquirido um imóvel no Rio com dinheiro vindo de forma irregular do exterior. Depois de analisar os documentos apreendidos nos escritórios de Pitta e Martins, na semana passada, a PF planeja intimar ainda mais quatro jogadores: Vampeta (Brasiliense), Felipe (ex-Fluminense e hoje no Catar) e os laterais Gilberto (Hertha Berlin, da Alemanha) e Gabriel (Fluminense). As investigações que resultaram nas prisões de Alexandre Martins e Reinaldo Pitta duraram seis meses e a Polícia Federal diz estar convencida da existência de um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.