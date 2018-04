Philippe Coutinho é absolvido e pode reforçar o Vasco

Uma das principais promessas vascaínas dos últimos anos e já negociado com a Inter de Milão, o jovem jogador de 17 anos foi julgado pela expulsão contra o Paraná, em 11 de setembro, por puxar um adversário. Pelo lance, Philippe Coutinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Denunciado por ato desleal - artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) -, o meia poderia pegar até três partidas de suspensão.

O Vasco lidera a Série B com 56 pontos, seis a mais do que o vice-líder Guarani. Em difícil situação, o Duque de Caxias está em 16.º, com 30 pontos, e precisa de uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.