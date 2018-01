Philippe Coutinho é relacionado e pode estrear pelo Barça nesta quinta

A esperada estreia de Philippe Coutinho com a camisa do Barcelona pode finalmente acontecer nesta quinta-feira. O jogador foi relacionado para o clássico diante do Espanyol, no Camp Nou, pela Copa do Rei, e estará à disposição do técnico Ernesto Valverde.

Jogador mais caro já contratado pelo Barcelona na história, Coutinho pode custar até 160 milhões de euros aos cofres do clube. Ele chegou do Liverpool no início do ano, mas com uma contusão muscular na coxa que o tiraria de ação por cerca de 20 dias e, por isso, ainda não estreou por seu novo clube.

Recuperado, o jogador finalmente ficará à disposição de Valverde nesta quinta. Curiosamente, sua estreia pode acontecer justamente diante do único time que defendeu na Espanha, já que foi no Espanyol que ele se destacou em 2012, antes de chamar a atenção do Liverpool.

Coutinho deverá iniciar no banco de reservas, com a camisa 14. Também nesta quarta, o Barcelona confirmou que o meia brasileiro herdará o número de Javier Mascherano, que se transferiu para o futebol chinês, e que já pertenceu a ninguém menos que Johan Cruyff.

Outro que pode estrear nesta quinta-feira com a camisa do Barcelona é o zagueiro Yerry Mina. Contratado junto ao Palmeiras também nesta janela para transferências de janeiro, o colombiano vinha apenas treinando nos últimos dias, até ser relacionado nesta quarta-feira, com a camisa 24.