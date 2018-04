Philippe Coutinho e Souza ganham chance no Vasco

Com boas atuações nas duas primeiras rodadas do estadual, o meia-atacante Philippe Coutinho ganhou a posição de titular no time do Vasco para o clássico com o Botafogo, domingo, no Engenhão.

O jovem de 17 anos, que já tem contrato firmado com a Internazionale, atuará ao lado de Carlos Alberto na tarefa de auxiliar Dodô no ataque e na recomposição do meio-de-campo quando o adversário tiver a posse de bola.

O técnico Vágner Mancini confirmou também a saída de Jumar da cabeça-de-área para a entrada de outro jovem promissor. Souza, que integrou a seleção brasileira sub-20 no ano passado, deverá trazer mais qualidade no passe ao time.