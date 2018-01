Philippe Coutinho faz golaço e garante vitória ao Liverpool na estreia

Dois meses e meio após levar 6 a 1 na despedida do ídolo Gerrard, o Liverpool voltou a Stoke desta vez para fazer a sua estreia na temporada 2015/2016 do Campeonato Inglês. Neste domingo, o resultado foi muito diferente daquele pela última rodada do torneio passado: o Liverpool venceu o Stoke City por 1 a 0, graças a um golaço de Philippe Coutinho.

O lance aconteceu quase no fim de partida, aos 41 minutos do segundo tempo. Camisa 10 do Liverpool, Coutinho tabelou com Gomez, recebeu girando sobre o marcador, abriu espaço correndo para o centro do campo e arriscou um chute de longe, inalcançável para o goleiro Butland, que estava adiantado.

A partida marcou a estreia oficial de Roberto Firmino com a camisa do Liverpool. Jogador da seleção brasileira, assim como Coutinho, o atacante entrou em campo a 12 minutos do fim da partida. Lucas Leiva não ficou nem no banco de reservas.