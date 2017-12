Philippe Coutinho marca e Liverpool massacra o Bournemouth no Campeonato Inglês

Com atuação decisiva de Philippe Coutinho, o Liverpool ignorou neste domingo o mando do Bournemouth e goleou com facilidade, por 4 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O meia brasileiro marcou o primeiro e deu a assistência para Roberto Firmino fazer o quarto.

O bom resultado recolocou o Liverpool na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa: está em quarto lugar com 34 pontos. Já o Bournemouth, com 16, é apenas o 16º e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.

Melhor desde o início, o Liverpool contou com o brilho de Philippe Coutinho para abrir o placar aos 20 minutos: o meia brasileiro dominou na esquerda, avançou, invadiu a área, deu um corte no marcador e bateu firme, no canto, para marcar um belo gol.

Estava fácil. Sem poder de reação, o Bournemouth pouco ameaçava. E, assim, o Liverpool praticamente definiu o triunfo ainda no primeiro tempo. Aos 25, o zagueiro croata Lovren fez o segundo. E, aos 44, pouco depois do adversário acertar a trave, o atacante egípcio Salah invadiu a área pela direita, driblou dois marcadores e ampliou após bater no canto.

Apesar da vantagem, o time visitante seguiu mais perigoso no segundo tempo. Oxlade-Chamberlain teve boa chance de ampliar aos 14, mas acertou a trave. E, aos 21, Coutinho dominou na esquerda, cruzou e Roberto Firmino, em posição irregular não percebida pela arbitragem, sacramentou o massacre do Liverpool.

Na próxima sexta-feira, o time de Coutinho e Firmino jogará em Londres contra o Arsenal. Já o Bournemouth será visitante diante do líder disparado Manchester City no sábado.