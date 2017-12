Philippe Senderos é dúvida para jogo entre Suíça e Ucrânia O zagueiro da seleção da Suíça, Philippe Senderos, autor do primeiro gol de sua equipe contra a Coréia do Sul, nesta sexta-feira, em Hannover, pode não enfrentar a Ucrânia nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Titular do Arsenal, Senderos precisou ser substituído no intervalo da partida porque deslocou o ombro. "Ao que tudo indica vou perder nossa próxima partida", afirmou o atleta. "O ombro dele teve de ser colocado no lugar de volta após o deslocamento e isso pode ter causado danos no ligamento do local. Vamos avaliá-lo melhor na manhã do sábado, mas até o momento estamos sem muitas esperanças de que ele entre em campo contra a Ucrânia", lamentou o técnico suíço, Kobi Kuhn. "Será uma grande perda para nós, mas as contusões inesperadas fazem parte da competição, precisamos superar a perda e nos focar nas oitavas-de-final", concluiu o treinador. Após a vitória de 2 a 0 sobre a Coréia, nesta sexta-feira, a Suíça classificou-se em primeiro no grupo G e pega a Ucrânia nas oitavas-de-final do Mundial, na próxima segunda-feira, em Colônia, às 12h (de Brasília).