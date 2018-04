Phillip Cocu é confirmado como novo técnico do PSV

Cocu, ex-meio-campista que teve duas passagens pelo PSV e também vestiu a camisa do Barcelona, já foi treinador interino da equipe holandesa no ano passado, logo após a demissão de Fred Rutten do comando do time.

O ex-jogador disse nesta segunda-feira que espera tentar utilizar o seu longo período de contrato para melhorar o programa de formação de jogadores da base do PSV e conseguir formar novas estrelas a partir da própria estrutura do clube.

Advocaat conseguiu fazer o PSV fechar o Campeonato Holandês com a segunda posição no último domingo, quando a equipe encerrou a sua campanha sendo superado por 3 a 1 pelo Twente - o campeão nacional por antecipação foi o Ajax. E, após um ano no cargo, o técnico deixou o clube após chamar esta última derrota de "um decepcionante fim de uma decepcionante temporada".