Piá acerta permanência na Ponte Depois de muita expectativa, o meia Piá finalmente renovou seu contrato com a Ponte Preta. O jogador assinou na terça-feira até o final do ano e tem presença garantida no time durante a seqüência do Campeonato Brasileiro. A dúvida fica quanto à sua participação no jogo do próximo domingo, contra o Vitória, em Salvador. Curiosamente, Piá, que se recuperava de sua terceira cirurgia, voltou aos treinamentos nesta quarta-feira num jogo-treino contra a Inter de Limeira e, para surpresa de todos, acabou sendo expulso de campo aos 25 minutos do primeiro tempo após falta violenta. Mesmo com dez em campo, a Ponte venceu por 1 a 0, com gol de Waguinho.