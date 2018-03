Piá chega, treina e já recebe dura de Rincón O Corinthians continua sem dinheiro. O presidente do clube, Alberto Dualib, e seu vice, Roque Citadini, foram até Portugal atrás de grana e voltaram terça-feira de mãos vazias. No campo, em Extrema, Sul de Minas, Oswaldo de Oliveira continua gastando o intelecto na tentativa de armar o time. Tarefa dura. Mas, nesta sexta-feira, chegou Reginaldo Revelino Jandoso, 30 anos, o meia Piá, que trocou a Ponte Preta pelo Parque São Jorge. Piá já é o novo titular do Corinthians. Jogador de personalidade forte, com um currículo repleto de encrencas e um futebol valente, Piá não imaginava que seria escalado entre os 11 eleitos de Oswaldo logo no primeiro dia no novo clube. "Eles (comissão técnica) ligaram para a Ponte e perguntaram se eu estava treinando normalmente. Responderam que sim. Então, cheguei aqui (Extrema) e já tive a chance de treinar entre os titulares. Tranqüilo", comentou o jogador, 1,86 metro, 78 quilos, cavanhaque bem aparado e um brinquinho de estrela dourada na orelha direita. Alinhado assim, o meia não parece uma atleta com fama de indisciplinado e aguerrido em campo. Mas bastaram 45 minutos de treino para se ter uma noção do futuro dele no time. Entrou pesado no jovem Rony e em Edson Pelé. Tomou uma bronca de Rincón e não abaixou a cabeça. "Não sei se tenho a cara do Corinthians. Sou um jogador que gosta de vencer, que luta o tempo todo. Assumo a responsabilidade. Tenho certeza que, com tranqüilidade, vou conquistar o meu espaço. Estou preparado para jogar já. Não foi uma surpresa chegar e ser titular no primeiro dia." Se depender de Oswaldo de Oliveira, Piá pode ficar sossegado. Só não terá vida longa no time se esmorecer. "Era uma posição que tínhamos carência. Conheço e acompanho o Piá desde 1997. Ele é muito bem-vindo. Tivemos uma longa conversa antes do treino e eu disse que ele está tendo a grande chance de, aos 30 anos, jogar no maior clube do Brasil." Piá entendeu o recado de Oswaldo. Agora, o problema é do treinador que tem mais dois jogadores de pavio curto no time: Rincón e Fábio Costa. "Problemas acontecem em outras equipes também. Não vamos precipitar", avisou o técnico. Rincón, Fábio Costa e Piá jogaram juntos no Santos em 2000. Foi por pouco tempo, três meses, e não houve nenhum grande incidente. "Ele é um jogador que vibra muito. O Corinthians é um time de muitas exigências, de vontade de vencer e isso o Piá tem de sobra", disse Rincón. Aos 30 anos, depois de passar por vários clubes, Piá assinou contrato até dezembro com o Corinthians. Receberá algo próximo de R$ 55 mil mensais entre luvas e salários. Treinou de titular na vaga de Fabinho, que sentia dores musculares nesta sexta-feira à tarde. Neste sábado deve iniciar o jogo-treino contra o Santo André, 9h30, em Extrema. Será a última atividade do Corinthians no Sul de Minas. Segunda-feira, o grupo volta ao Parque São Jorge e depois segue para mais uma semana de trabalho em Porto Feliz. Oswaldo de Oliveira antecipou que pretende trabalhar muito em Porto Feliz e fazer um novo churrasco para os jogadores, como o que fez na quinta-feira em Extrema. "Não sei o motivo da polêmica com o churrasco. É claro que não temos motivos para comemorar nada. E não foi por comemoração. Foi por confraternização. E, quer mais, eu adoro churrasco."