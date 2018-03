Piá deve ser apresentado nesta 5ª O meia Piá, da Ponte Preta, deverá ser apresentado nesta quinta-feira como o mais novo reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. O acordo entre o clube e o jogador foi fechado hoje, segundo o procurador do atleta, Roberto Tadeu. De acordo com o procurador, Piá só não foi levado hoje mesmo para Extrema-MG - onde o time faz um período de treinamento - nesta quarta-feira, porque ainda precisava resolver problemas burocráticos em Campinas. O time do Corinthians, que só volta a jogar no dia 14 de abril, pela Copa do Brasil, aproveita o tempo para fazer uma espécie de pré-temporada. Os jogadores permanecem em Extrema até o final de semana. Na segunda-feira, serão levados para a cidade de Porto Feliz (SP) para a última fase de preparação.