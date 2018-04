Piá é desfalque certo na Portuguesa O meia Piá é desfalque certo para o técnico Luiz Carlos Ferreira, da Portuguesa, para a partida decisiva contra o Fortaleza, sábado, no Canindé. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Londrina, sábado passado, e está fora da próxima rodada - a última da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. A situação da Portuguesa é delicada: o time do Canindé, em 11º lugar, com 31 pontos, precisa vencer o Fortaleza, que já está classificado para a segunda fase, e torcer por uma difícil combinação de resultados dos adversários diretos à vaga. Todos os jogos da rodada acontecem no sábado, no mesmo horário (16 horas). A Portuguesa terá de torcer pelo tropeço de três das quatro equipes que estão na sua frente. São elas: Marília (33), Santa Cruz (32), Paulista (32) ou Caxias (31). Para complicar, as quatro equipes citadas acima jogam em seus estádios. Apesar de perder Piá, o técnico Luís Carlos Ferreira pode ter boas novidades durante a semana. Uma delas é o retorno do atacante Régis Pitbull, que se recupera de uma inflamação no tendão de aquiles e pode ser liberado pelo departamento médico. Além disso, o zagueiro Alex Oliveira está à disposição, após cumprir a suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. E Almir, que já está treinando fisicamente, também tem chances de ser reintegrado ao grupo. Após o decepcionante empate de sábado, contra o Londrina, por 2 a 2, fora de casa, Luiz Carlos Ferreira deu dois dias de folga ao elenco. O grupo de jogadores se reapresentam apenas nesta terça para se preparar para o confronto contra o Fortaleza. Se não subir esse ano, a Portuguesa irá para seu terceiro ano consecutivo na Série B.