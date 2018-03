Piá é expulso e quase entra no túnel errado O uniforme era parecido, da mesma cor preta, e o palco foi o mesmo das últimas cinco temporadas. Talvez por isso, o meia Piá tenha se enganado ao se encaminhar para o túnel da Ponte Preta após ser expulso, aos 45 minutos do primeiro tempo. O estreante foi contido pelo goleiro Fábio Costa, que o abraçou e indicou o outro túnel. Depois o goleiro tratou de defender o companheiro. "Ele não se enganou não. Só estava chateado e com a cabeça baixa", disse Fábio Costa. A torcida, que antes do jogo tinha recebido o meia com vaias, gritou seu nome após a expulsão. "Piá, Piá...". O personagem da noite já tinha recebido um cartão amarelo num lance desprezível quando discutiu e empurrou o zagueiro Alexandre, da Ponte, outro destemperado, aos 10 minutos. No lance da expulsão, Piá tentou evitar outro contra-ataque, cometendo a falta por trás sobre Marcus Vinícius. O corintiano, porém, não admitiu o erro e responsabilizou o juiz José Luiz Seneme. "Achei que não foi nada. Só o juiz é quem viu." A versão do jogador campineiro, que sofreu a falta, era diferente. "Ele me pegou na panturilha, mas isso acontece. O Piá é um bom jogador e o Corinthians fez uma grande contratação." A expulsão de Weldon aos 10 minutos do segundo tempo foi muito reclamada pelos ponte-pretanos. Segundo Weldon ele foi calçado por Rincón. "Acho que o juiz compensou a expulsão deles (Piá)", disse Weldon. O juiz, porém, entendeu que ele forçou a falta e, por isso, recebeu o cartão vermelho - já tinha o amarelo. Incidente - Uma hora antes do início do jogo, houve um pequeno incidente com a torcida do Corinthians que veio da capital em 25 ônibus. Algumas pedras foram atiradas na parte de trás do Majestoso, local reservado para a torcida visitante. Houve a imediata reação da Polícia Militar, que agiu com alguns homens da Cavalaria. Quem passava por perto se assustou, mas ninguém saiu ferido. "Foi um incidente isolado, nada grave" resumiu o sargento Soares.