Piá é novo reforço da Portuguesa O meia Piá, recentemente dispensado pelo Corinthians, é o novo reforço da Portuguesa para a Série B do Campeonato Brasileiro. As negociações entre os dirigentes e o jogador já duram alguns dias e foram definidas na noite desta terça-feira. O jogador de 30 anos já acertou as bases salariais, deve assinar contrato na manhã desta quarta-feira e, à tarde, será apresentado oficialmente pela diretoria. A contratação de Piá deixa o técnico Paulo Comelli mais aliviado, pois seu estilo de jogo se encaixa no esquema tático que pretende implantar. "A chegada do Piá melhora a qualidade do nosso meio-campo", disse Comelli. "Ele participa do coletivo e como não deve ter problemas de documentação, estréia sábado, contra o Santo André." Revelado pela Inter de Limeira, em 1991, Piá viveu a melhor fase da carreira na Ponte Preta, onde liderou a equipe em boas campanhas, como no acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, em 1999, e na Copa do Brasil de 2001, quando o time chegou às semifinais. Também teve passagens por Operário-MS, Cruzeiro, Santos, Coritiba, São José, Bragantino e Matonense, sem o mesmo sucesso. Contratado no início do ano pelo Corinthians, foi pouco aproveitado no Parque São Jorge e havia sido dispensado há algumas semanas. Piá é a terceira contratação feita pela Portuguesa em dez dias. O meia Bechara e o centroavante Leandro Amaral foram as aquisições mais recentes. Outro atacante deve ser contratado - Oséas, do Internacional, é um dos nomes cotados. Sinval esteve no Canindé na segunda-feira, mas não houve acerto em sua contratação. As negociações com Sinval só serão retomadas se a conversação com Oséas não evoluir. Protesto - Cerca de dez torcedores da Leões da Fabulosa, principal torcida uniformizada da Portuguesa, tumultuaram o treino da equipe na tarde desta terça-feira, no Canindé. Os principais alvos das críticas dos torcedores - que penduraram bandeiras de pernas para o ar nas arquibancadas - foram os dirigentes da Ability Sports, que gerencia o futebol do clube, o lateral-direito Ângelo, o goleiro reserva Fábio Noronha e o atacante Kleyr. O gerente de Futebol do clube, José Bressan, chegou a discutir com alguns membros da organizada, que prometeram intensificar os protestos, caso o time não reaja na competição - vem de três derrotas seguidas, para Ceará, Avaí e São Raimundo.