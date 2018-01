Piá fratura o pé e desfalca Ponte Além de ter um reduzido elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta sofre com a perda de jogadores-chave. O meia Piá fez uma radiografia e confirmou nesta terça-feira uma fratura num osso do pé esquerdo, o que teria causado forte derrame no local. A previsão de seu retorno é de, no mínimo, 40 dias. Piá já está com seu pé imobilizado e praticamente fora do time por dois meses. Além dele, o técnico Abel Braga não contará com o zagueiro Rodrigo, expulso no empate diante do Internacional-RS, por 1 a 1. O próximo jogo da Ponte será contra o Juventude, domingo, no Moisés Lucarelli.