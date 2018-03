Piá não treina e fica perto do Corinthians O meia Piá parece mesmo estar com um pé no Parque São Jorge, mas seu acerto com o Corinthians ainda é desconhecido oficialmente pela diretoria da Ponte Preta. Só que, coincidentemente, o jogador não compareceu ao treinamento físico na manhã desta segunda-feira no Moisés Lucarelli. O supervisor de futebol, Ronaldo de Jesus, foi comedido em sua avaliação. Ele confirmou que não recebeu nenhuma explicação do meia por sua ausência, mas acredita que pode "ter acontecido algum imprevisto". Ele citou ainda as ausências dos atacantes Weldon e Anselmo, que moram fora da cidade, e comunicaram que se apresentarão provavelmente nesta terça-feira. Piá já confirmou contato com empresários, ocorridos na semana passada. Seu destino seria mesmo o Corinthians. Ele já demonstrou vontade de mudar de ares. Só falta mesmo uma proposta oficial e o acerto. Como é dono de seus atestado liberatório, Piá não teria problema para se desligar da Ponte Preta.