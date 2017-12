Piá ofende o técnico da Ponte Preta O clima ficou bem quente no vestiário da Ponte, após a derrota para o Corinthians. O motivo foram as declarações dos jogadores Piá e Élson, ainda em campo, às rádios de Campinas. ?Enquanto os jogadores da Ponte não tiverem vergonha na cara, o time vai sempre correr perigo de cair?, disse Élson. Piá foi muito mais grosseiro: ?Esse time só tem jogador c... e um técnico de b.... Fiquei pedindo para jogar e ele escala gente medrosa.? O técnico Nenê Santana tentou manter a calma e minimizar as declarações. ?São dois jogadores que gostam do time. São briosos e falaram isso de cabeça quente. Agora, já estão mais calmos, e tenho certeza de que vamos estar muito unidos no último jogo contra o Brasiliense.? Piá, já na entrevista coletiva, justificou suas reclamações. ?Nós vamos disputar uma guerra no domingo, em Campinas. É jogo para macho, para quem gosta do time. Se não for homem, pede para não jogar. Hoje, teve gente aguerrida, mas teve jogador que ficou olhando para a torcida do Corinthians. Não dá para ficar dormindo.? Piá disse que não entendeu sua ausência do jogo. ?Tinha de ter gente experiente em campo. O time deles estava muito nervoso. Um brigava com o outro e a gente estava com a partida na mão. Bobeamos e deixamos que eles vencessem o jogo.? O goleiro Lauro fez de tudo para deslustrar a vitória corintiana. ?Os comentaristas que falam que eles dominaram não devem ser técnicos nunca. Tenho até dó do time que eles fossem dirigir. A gente só perdeu porque eles acharam um gol de bola parada.? A reclamação da bola parada também foi feita por Ângelo, Nenê e Piá, como se o gol da Ponte não tivesse sido feito da mesma forma. Agora a Ponte precisa de um empate em casa, contra o rebaixado Brasiliense, para se salvar. E vai apostar em seus torcedores. Os ingressos serão vendidos a R$ 5,00. ?Esperamos lotar o estádio com uns 18 mil torcedores. O time deles vem sem responsabilidade, mas isso não interessa. A gente precisa ganhar, só isso?, disse o técnico. A idéia é pressionar desde o início do jogo. ?Vamos atropelar o time deles. A gente não pensa em empate de jeito nenhum. Vamos fazer a nossa parte, a torcida pode ter certeza disso.? E a torcida pode confiar? ?O time foi aguerrido contra o Corinthians. Fazia três jogos que isso não acontecia. Agora, podem ter certeza que não vai faltar raça lá em Campinas.?