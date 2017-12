Piá pede desculpa por desabafo Na tentativa de diminuir a tensão no clube, o meia Piá resolveu se desculpar publicamente de seus companheiros de Ponte Preta. No domingo, após a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, ele criticou abertamente a todos, mas acha que o momento é de união, uma vez que o time precisará, pelo menos, de mais um ponto diante do Brasiliense, domingo, para evitar o rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série B. "Refleti bastante e resolvi me desculpar, principalmente, com meus companheiros. Sou um jogador-torcedor, gostaria de ter jogado e falei muita bobagem com a cabeça quente", disse Piá à imprensa, nesta segunda-feira, e prometendo se desculpar com todo o grupo nesta terça-feira quando acontece a apresentação do elenco para esta semana decisiva. O técnico Nenê Santana e o supervisor Ronaldo de Jesus estão preocupados agora com a união do grupo para o último jogo. Em princípio, o grupo permanecerá treinando em Campinas, mas o regime de concentração pode ser antecipado para quinta ou sexta-feira. O clube também deve fazer uma promoção no preço dos ingressos, visando ganhar o apoio de sua torcida. Os trabalhos para a última semana começam nesta terça-feira. O time deve estar reforçado contra o Brasiliense, com as voltas dos meias Evando e Danilo, que estavam suspensos, e do zagueiro Rafael Santos e do centroavante Tico, ambos poupados porque estavam machucados. Com a derrota de 3 a 1 para o Corinthians, a Ponte Preta continuou com 48 pontos, mas perdeu duas posições, estando em 18.º lugar, dois pontos na frente do Coritiba, que também está ameaçado pelo descenso e pode fazer companhia aos já rebaixados Brasiliense, Paysandu e Atlético-MG.