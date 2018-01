Piá pode ser solto na sexta-feira O meia Piá, do Santa Cruz, ainda deve passar mais alguns dias preso na Cadeia Pública de Limeira (SP). O juiz da 2.ª Vara Criminal da cidade, Luiz Augusto Barrichello, que definiria o processo por porte de armas, decidiu nesta quarta-feira passar a decisão para o Ministério Público. A expectativa é de que até sexta-feira Barrichello irá marcar uma audiência com o jogador no Fórum de Limeira, onde Piá terá que explicar porque não pagou as cestas básicas que estavam na pena criminal de um ano, em regime aberto, por porte ilegal de arma, e o motivo por não ter pago a pensão alimentícia de um filho, que também lhe custou uma pena administrativa de 60 dias de prisão. A estratégia do advogado Sérgio Baptistella é pedir à justiça o restabelecimento do regime aberto e fazer um acordo para a quitação dos atrasados num total de R$ 43.500,00. Parte disso foi pago na segunda-feira, com o desembolso de R$ 7.500,00 que corresponderia a três meses de pensão. Ex-meia do Santos, Ponte Preta e Corinthians, Piá está preso desde o último domingo, quando foi detido em Santa Bárbara d?Oeste (SP), momentos antes da partida de seu time, o Santa Cruz, contra o União Barbarense, pela Série B do Campeonato Brasileiro.